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НовостиОбщество4 марта 2023 9:15

В Самаре преступник, находившейся в розыске, решил обокрасть магазин

Правоохранители задержали подозреваемого
Алена ПРОВКИНА
Злоумышленника передали сотрудникам полиции

Злоумышленника передали сотрудникам полиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии патрулировали Железнодорожный район. В это время в одном из крупных супермаркетов сработала тревожная кнопка.

По информации пресс-службы управления Росгвардии по Самарской области, сотрудники магазина обратились к стражам правопорядка и рассказали, что один из посетителей пытался украсть товар. Патрульные смогли задержать нарушителя. Оказалось, мужчина находится в местном розыске с середины февраля.

Злоумышленник скрылся от органов дознания. Росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции. Расследование продолжается.

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