В Самарской области из-за дорожной аварии пострадал 8-летний пассажир

Пострадавшему назначили амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД России по региону

В Волжском районе Самарской области 35-летняя женщина-водитель хотела избежать столкновения с иномаркой. Автомобилистка врезалась в световую опору.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, серьезная авария произошла в 11:40 на улице Земской. Женщина-водитель автомобиля «Kia Rio» не предоставили преимущество иномарке. Чтобы избежать столкновения, автолюбительница въехала в фонарный столб. С места аварии госпитализировали водителя «Toyota».

8-летнего пассажира осмотрели врачи, ему рекомендовали амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

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