Губернатор Самарской области обсудил вопросы поддержки предприятий химического комплекса в Тольятти

В Самарской области могут обеспечить бесперебойные поставки химической продукции Тольяттиазота. Фото: предоставлена ТОАЗ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе двухсторонней встречи с зампредседателем правительства РФ – министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым обсудил вопросы поддержки предприятий химического комплекса.

Правительство страны подписало план строительства перевалочного комплекса аммиака и минеральных удобрений в Краснодарском крае. Это необходимо для обеспечения бесперебойных поставок химпродукции Тольяттиазота. В первую очередь организуют грузооборот до 2 млн тонн аммиака в год. Его введут в эксплуатацию в декабре 2023 года. За два следующих года специалисты планируют построить вторую очередь, которая позволит увеличить грузооборот до 3,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн карбамида в год.

- Это важно для коллектива ТОАЗа и всего Тольятти, потому что предприятие интегрировано в городскую экономику и социальные проекты. Рассчитываем, что новая жизнь завода станет подспорьем для развития всего городского сообщества и региона в целом, не забывая о том, что это важнейшая задача для всей страны, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

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