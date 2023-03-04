Самарская область стала одним из лидеров в сфере импортозамещения

Регион попал в число лидеров по развитию программы импортозамещения. Фото: Юлия Рубцова

В Самарской области прошла встреча зампредседателя правительства РФ – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и губернатора региона Дмитрия Азарова. В ходе рабочей поездки губернию назвали одним из лидеров по реализации программы импортозамещения.

- Сегодня мы в этом лишний раз убедились, посетив предприятие «Пегас-Агро», где реализуется масштабная программа создания новой линейки опрыскивателей, применяются самые инновационные и производственные моменты, а самое главное – расширяется линейка, это процесс импортозамещения, – сказал Денис Мантуров.

Помимо этого, руководству АВТОВАЗа удалось заместить около 200 автокомпонентов для моделей, которые сегодня сходят с конвейера. Министр отмечает, что ранее на это уходили годы. Невзирая на вызовы, завод нарастил объемы производства. Во время заседания совета директоров предприятия утвердили основные положения и стратегии развития до 2030 года, в которых заложили основные принципы развития на площадках в разных городах. Компания становится крупным холдингом и рассчитывать занять лидирующую позицию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.