В Самарской области сотрудники полиции задержали водителя с распечатанным удостоверением

В регионе задержали мужчину с поддельными правами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области сотрудники полиции задержали водителя с поддельными документами. Подозреваемый признал свою вину.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в конце февраля на посту КПП «Рубеж» на улице Магистральной сотрудники госавтоинспекции остановили водителям иномарки. Подлинность водительских прав вызвала сомнения у правоохранителей. Оказалось, мужчина купил права в интернете. Инспекторы изъяли документы и отправили их дознавателю, который подтвердил подделку.

Права распечатали с применением цветного струйного принтера. Ранее индивидуальный предприниматели не привлекался к уголовной ответственности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает срок лишения свободы до одного года.

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