В Самарской области умер артист-кукловод Александр Свиридов

Прощание состоится 6 марта 2023 года

В городе Тольятти Самарской области скончался артист, ведущий мастер сцены – Александр Свиридов. О его смерти стало известно 4 марта 2023 года.

Александр Анатольевич служил в театре, был награжден Почетным знаком главы Тольятти за «Заслуги перед городским округом». В Тольяттинском театре кукол Александр Свиридов работал еще с 1977 года и сыграл за это время более сотни ролей. Одна из последних ролей артиста – летописец Нестор в спектакле «Повести временных лет».

Прощание с Александром Анатольевичем состоится 6 марта, с 10:00 до 12:00, в Тольяттинском театре кукол. Редакция «КП-Самара» приносит искренние соболезнования родным и близким Александра Свиридова.

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