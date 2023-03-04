В одном из заповедников Самарской области нашли следы рыси

Рысь старается прятаться от людей. Фото: Жигулевский государственный заповедник

В одном из государственных заповедниках Самарской области специалисты нашли следы рыси. Большая «кошка» прячется от людей.

По информации государственного Жигулевского заповедника, животное с сильным телом и мускулатурой хорошо прячется от работников. Также рысь передвигается почти бесшумно к своей жертве. Кошки предпочитают избегать людей и прятаться на деревьях. Охотятся они обычно ночью. Специалисты отмечают, что встретить рысь случайно – довольно сложно.

Рысь опасна для человека в экстремальных и необычных обстоятельствах. Животное нападет, если его загнали в угол или у зверя выявлено наличие бешенства.

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