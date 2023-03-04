В Самарской области неравнодушные жители помогли застрявшей в заборе косуле

Косуля застряла в заборе. Фото: vk.com/pdsl_nsk

В городе Новокуйбышевск Самарской области местные жители рассказали об удивительной спасательной операции. Косуля пыталась пролезть через забор, но ее голова застряла.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, животное не могло выбраться из прутьев. Автор поста рассказывает, что косуля вышла со стороны лесного кладбища и решила пролезть через забор школы на улице Гагарина. К сожалению, животное застряло. Неравнодушные горожане вызвали специалистов, но не смогли долго смотреть на страдания животного и собственными силами вызволили косулю из «плена».

К счастью, животное не пострадалл. Почувствовав свободу, косуля убежала в сторону леса.

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