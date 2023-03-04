В Самарской области прошел традиционный лыжный марафон

В Тольятти прошел спортивный марафон. Фото: городская администрация

В городе Тольятти Самарской области прошел традиционный лыжный марафон 4 марта 2023 года. Спортивное мероприятие – визитная карточка региона.

По информации городской администрации, популярный лыжный марафон проводят с 1987 года в первое воскресенье марта. Соревнования включают в себя забеги на 25 и 50 километров. Победителей определяют в разных возрастных категориях. Марафон набирает обороты из года в год.

В этом году в марафоне приняли участие 286 спортсменов, на старт в 50 км вышел 191 участник. Победителей объявят чуть позже.

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