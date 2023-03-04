В Самаре полицейские пригласили школьников в музей и на горнолыжный склон

Ребята смогли покататься на сноуборде. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре сотрудники полиции пригласили ребят посетить музей и горнолыжный склон. Школьникам рассказали об истории метрополитена.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, экскурсия помогла ребятам погрузиться в мир метро и узнать о службе полиции. Помимо этого, правоохранители организовали «День здоровья» для ребят, состоящих на профилактическом учете. После инструктажа школьники попробовали свои силы в катании на сноуборде.

Дети поблагодарили сотрудников полиции. Представители ПДН напомнили ребятам о правилах безопасности и рассказали, как вести себя на дороге.

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