В Самаре дважды судимый мужчина украл деньги с карты местной жительницы

Мужчина вновь предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники полиции смогли задержать злоумышленника, укравшего деньги с чужой карты. Ранее мужчина уже был судим.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в полицию за помощью обратилась местная жительница. Она рассказала, что обнаружила списание с карты за покупки, которые не совершала. Правоохранители смогли вычислить злоумышленника, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления. Мужчина признал свою вину и рассказал, что нашел чужую карту возле магазина и решил ей воспользоваться.

После удачного списания злоумышленник продолжил оплачивать еду, алкоголь и сигареты в других магазинах. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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