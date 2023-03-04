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НовостиПроисшествия4 марта 2023 15:17

В Самаре дважды судимый мужчина украл деньги с карты местной жительницы

Сотрудники полиции задержали злоумышленника
Алена ПРОВКИНА
Мужчина вновь предстанет перед судом

Мужчина вновь предстанет перед судом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники полиции смогли задержать злоумышленника, укравшего деньги с чужой карты. Ранее мужчина уже был судим.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в полицию за помощью обратилась местная жительница. Она рассказала, что обнаружила списание с карты за покупки, которые не совершала. Правоохранители смогли вычислить злоумышленника, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления. Мужчина признал свою вину и рассказал, что нашел чужую карту возле магазина и решил ей воспользоваться.

После удачного списания злоумышленник продолжил оплачивать еду, алкоголь и сигареты в других магазинах. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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