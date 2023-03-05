Вторую проезжую часть планируется построить по улице Ново-Вокзальной в Самаре

Специалисты должны исправить недочеты и предусмотреть освещение вдоль новой дороги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на участке по улице Ново-Вокзальной от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой собираются строить вторую проезжую часть. Об этом сообщает 63.RU со ссылкой на главу отделения организации дорожного движения ГИБДД по Самаре Александра Чугунова.

— В 2023 году там запланирован перенос инженерных коммуникаций. Думаю, строительство стартует в 2024 году, — рассказал Александр Чугунов.

Проект реконструкции уже готов, но Госавтоинспекция отправила его на доработку. Специалисты должны исправить недочеты и предусмотреть освещение вдоль новой дороги. Также госавтоинспекция предложила сделать остановочные карманы, ведь они снижают вероятность пробок.

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