Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 марта 2023 9:24

Вторую проезжую часть планируется построить по улице Ново-Вокзальной в Самаре

Сейчас проект реконструкции дорабатывается
Ирина СИНЕГУБОВА
Специалисты должны исправить недочеты и предусмотреть освещение вдоль новой дороги.

Специалисты должны исправить недочеты и предусмотреть освещение вдоль новой дороги.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на участке по улице Ново-Вокзальной от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой собираются строить вторую проезжую часть. Об этом сообщает 63.RU со ссылкой на главу отделения организации дорожного движения ГИБДД по Самаре Александра Чугунова.

— В 2023 году там запланирован перенос инженерных коммуникаций. Думаю, строительство стартует в 2024 году, — рассказал Александр Чугунов.

Проект реконструкции уже готов, но Госавтоинспекция отправила его на доработку. Специалисты должны исправить недочеты и предусмотреть освещение вдоль новой дороги. Также госавтоинспекция предложила сделать остановочные карманы, ведь они снижают вероятность пробок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.