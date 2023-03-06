В Самаре установят караоке-бокс и проведут большой онлайн-концерт со звездами

Самарцы смогут подпевать известным артистам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре жители смогут спеть свои любимые песни в бесплатных караоке-боксах. В областной проведут большой онлайн-концерт со звездами.

По информации пресс-службы «Одноклассники», 8 марты в социальной сети планируют провести большой концерт. Пользователи смогут подпевать, благодаря встроенному режиму караоке. Спеть в специальных брендированных боксах можно бесплатно на улицах города. Онлайн-трансляция концерта пройдет 8 марта в 15:00 в официальной группе «Одноклассники. Все ОК!». На концерте представят новые песни Филиппа Киркорова и Группы Dabro. Также среди участников заявлены: Леша Свик, Люся Чеботина, Александр Панайотов и многие другие.

Спеть в караоке-боксе можно по адресу: Южное шоссе,5. Посетители смогут выбрать понравившуюся песню и записать исполнение на видео.

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