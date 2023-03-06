Жителям Самарской области напомнили, как избежать поражения электрическим током в паводок

Запрещается приближаться к подтопленным объектам электроэнергетики. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В период половодья существует риск получить поражение электрическим током. Специалисты Самарских распределительных сетей напомнили жителям региона правила безопасности.

Во время таяния снега может произойти подтопление объектов электроэнергетики. Это, в свою очередь, увеличивает риски поражения электрическим током при приближении к ним.

Поэтому запрещается приближаться к подтопленным объектам электроэнергетики, опорам ЛЭП, на расстояние ближе 25 м. Нельзя также двигаться по водоемам, в том числе образованным паводковыми водами, в местах пересечения с ЛЭП.

Проводить любые работы в охранной зоне ЛЭП без согласования с владельцами их тоже запрещено. О случаях повреждений линий электропередач надо сообщать в оперативно-диспетчерские службы по их месту нахождения или по единому телефону контакт-центра: 8-800-220-0-220.

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