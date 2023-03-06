В феврале 2023 года рынок ипотеки вырос в 1,5 раза

Особой популярностью пользуются льготные ипотечные программы. Фото: https://ru.freepik.com/author/lookstudio.

В феврале российские банки выдали более 420 млрд рублей по ипотеке, увеличив результат января в 1,5 раза. Факторами роста стали реализация льготной ипотеки, ввод новых девелоперских объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков. При этом в феврале прошлого года на фоне ажиотажного спроса в преддверии увеличения ставок уровень продаж был на 12% выше.

Своей статистикой поделился банк ВТБ: он в феврале оформил около 15 тысяч жилищных кредитов на 78 млрд рублей, что более чем в 1,7 раза превышает результат января. Средний чек составил порядка 5,2 млн рублей, увеличившись за год примерно на 20%.

Около 40% сделок пришлось на Москву и область, на втором месте - Санкт-Петербург с Ленинградской областью. В топ-5 регионов также вошли Краснодарский край, Республика Татарстан и Новосибирская область.

Основным спросом клиентов пользовалось готовое жилье – его доля 54%. При покупке новостроек заемщики пользовались в основном льготными программами, прежде всего «семейной ипотекой» и «ипотекой с господдержкой-2020».

- Уже второй год подряд ситуация на рынке недвижимости в начале года нетипична из-за высокой активности потребителей. Мы ожидаем, что в марте спрос на ипотеку по-прежнему будет высок и более стабилен, чем в прошлом году, когда рынок характеризовался большим уровнем турбулентности, – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.