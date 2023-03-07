Глава региона отметил, что сейчас готовятся различные предложения для отдыха и реабилитации бойцов в отпуске. Фото: Юлия Рубцова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу жен военнослужащих о предоставлении отпуска одновременно с супругами. С такой просьбой к главе региона обратились супруги участников СВО.

По словам женщин, сейчас не все работодатели готовы пойти навстречу и позволить уйти в отпуск жене в тот же период, когда мужу предоставит отпуск командование. Губернатор подчеркнул, что обязательно учтет в работе это предложение.

— Уверен, договоримся со всеми работодателями, чтобы родные со своим защитником провели рядом как можно больше времени. Постараемся сделать все, чтобы военнослужащие почувствовали наше уважение, заботу и почет, которого заслуживает каждый защитник Родины, — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также глава региона отметил, что сейчас готовятся различные предложения для отдыха и реабилитации бойцов в отпуске, правительство готово учитывать все предложения.

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