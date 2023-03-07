Самарский суд оставил в колонии членов экстремисткой организации «Община коренного русского народа»

Мужчины публиковали высказывания, возбуждающие ненависть и вражду в отношении лиц еврейской национальности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил решение суда первой инстанции без изменений касательно приговоров членов организации «Община коренного русского народа «Русская республика Русь».

— Сторонники националистической идеологии И. Мартышкин, С. Цунин и С. Торопов разместили во ВКонтакте на своих страницах высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц еврейской национальности, — сообщили в УФСБ России по Самарской области.

Помимо этого, активные члены «Общины коренного русского народа «Русская республика Русь» экстремистской направленности участвовали в собраниях, на которых велась пропаганда осуществления на территории РФ геноцида русского народа и отрицалось наличие России как государства.

Напомним, Автозаводский районный суд Тольятти признал всех троих виновными и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима И. Мартышкину – на 6,6 лет, С. Цунину – на 4 года, С. Торопову – на 5,6 лет.

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