Самарский суд оставил в колонии членов экстремисткой организации «Община коренного русского народа»

Мужчины публиковали высказывания, возбуждающие ненависть и вражду в отношении лиц еврейской национальности.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил решение суда первой инстанции без изменений касательно приговоров членов организации «Община коренного русского народа «Русская республика Русь».
— Сторонники националистической идеологии И. Мартышкин, С. Цунин и С. Торопов разместили во ВКонтакте на своих страницах высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц еврейской национальности, — сообщили в УФСБ России по Самарской области.
Помимо этого, активные члены «Общины коренного русского народа «Русская республика Русь» экстремистской направленности участвовали в собраниях, на которых велась пропаганда осуществления на территории РФ геноцида русского народа и отрицалось наличие России как государства.
Напомним, Автозаводский районный суд Тольятти признал всех троих виновными и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима И. Мартышкину – на 6,6 лет, С. Цунину – на 4 года, С. Торопову – на 5,6 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Самарской области создателей "Общины коренного русского народа" отправили под суд за распространение экстремистских материалов
Лидеров организации признали националистами и отдали под суд за публичные призывы к незаконной деятельности (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.