Мужчины оккупировали цветочный магазин в Самаре утром 8 марта 2023 года

В цветочных магазинах сегодня ажиотаж Фото: Скриншот с видео

Утром в среду, 8 марта 2023 года, на улицах Самары можно было заметить большое скопление представителей сильного пола. Мужчины встали спозаранку, чтобы успеть купить самый красивый букет и порадовать своих дам. Блогер Евгений Щекин снял на видео, как они оккупировали один из цветочных магазинов города.

Ролик начинается с улицы. Самарец показал площадку перед торговой точкой, которая оказалась плотно заставлена машинами. Внутри самого магазина столпотворение кажется еще больше. Мужчины выстроились в большую очередь, чтобы им красиво упаковали цветы, выбранные для своих мам, жен, девушек и сестер.

Продавцы стараются работать быстро, чтобы мужчины поскорее могли отправиться с букетами домой и поздравить своих дам с Международным женским днем.

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