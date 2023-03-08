В Самаре мужчины ассоциируют 8 Марта с растратами, а женщины — с хорошим настроением

Женщины чаще всего ассоциируют 8 Марта с мимозой и тюльпанами, а мужчины - с розами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары рассказали, с чем они ассоциируют 8 Марта. В число самых популярных ответов вошли весна, цветы и праздник, но для некоторых всю радужность перекрывают большие траты. Таковы результаты опроса, который провел сервис по поиску работы SuperJob.

Так, по 33% респондентов заявили, что 8 Марта у них ассоциируется с весной и цветами. У каждого десятого — с любимыми женщинами (второй половиной, мамой, подругами). У 12% опрошенных этот день связан с радостными событиями, для 8% это обычный выходной. Еще 3% самарцев назвали женский праздник очень затратным днем.

Отметим, что у мужчин и женщин 8 Марта вызывает разные ассоциации. К примеру, представительницы прекрасного пола, услышав про эту дату, вспоминают про тюльпаны и мимозу, а сильного — про розы. Кроме того, для мужчин этот праздник чаще всего означает растраты, а для женщин — хорошее настроение и букеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Есть три типа мужчин, которые приходят за цветами»: самарские флористы – о клиентах, ценах и ажиотаже на 8 Марта

Самарские флористы откровенно рассказали, сколько стоят цветы на 8 Марта (подробности)

Мужчины оккупировали цветочный магазин в Самаре утром 8 марта 2023 года

Блогер снял на видео огромную очередь за букетами для дам (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал