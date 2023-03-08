Сильный ветер, снег и дождь обрушатся на Самарскую область в ночь на 9 марта 2023 года

Зима все не хочет покидать Самарскую область Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области ждет очередное испытание погодой. В ночь на четверг, 9 марта 2023 года, на регион обрушатся сильный ветер, мокрый снег и дождь. Объявлен желтый уровень опасности.

- Ночью и днем 9 марта 2023 года местами по Самарской области ожидается усиление южного ветра. Его порывы достигнут 15-18 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

В ночные часы синоптики прогнозируют небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем в основном будет идти дождь. Температура воздуха составит +1...+6 градусов. В пятницу, 10 марта 2023 года, возможна аналогичная погода.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее. По возможности завтра из дома лучше не выходить. Если избежать похода на работу или учебу не удастся, нужно будет проявить особую осмотрительность.

Самарцам советуют держаться как можно дальше от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов и недостроев. Прятаться за остановками нельзя — сильный порыв ветра может их опрокинуть. Лучше укрыться в подземных переходах или в подъездах зданий. Автомобилистам рекомендуют поставить машины в гараж или вдали от непрочных конструкций.

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