Самарец украл у продавца пивного бара телефон, пока его знакомый расспрашивал про товар

Вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Автозаводском районе Тольятти у продавца пивного бара покупатель украл сотовый телефон стоимостью 13 тысяч рублей.

— В заведение зашли двое неизвестных мужчин, которые начали расспрашивать женщину об ассортименте товара. После ухода посетителей она обнаружила, что с прилавка пропал телефон, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Вором оказался безработный, ранее судимый за имущественное преступление 35-летний житель Самары. Он воспользовался моментом, когда его знакомый уточнял у продавца про товар, похитил смартфон и сдал в ломбард.

Вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды. В ломбарде похищенный телефон уже успели продать. В настоящий момент возбужденно уголовное дело, расследование продолжается.

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