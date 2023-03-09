Пенсионерка пострадала в столкновении Hyundai и «Лады» в Самаре

Водитель иномарки двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 8 марта, в 17:55 в Октябрьском районе Самары 36-летний водитель Hyundai Solaris врезался в автомобиль Lada Granta.

— Мужчина ехал по улице Скляренко в направлении проспекта Масленникова. В ходе движения напротив дома № 13 он допустил ДТП, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

На перекрестке неравнозначных дорог он двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу Lada Granta. За рулем отечественной легковушки находился 52-летний водитель. В результате этого транспортные средства столкнулись.

В ДТП пострадала пассажирка иномарки. С места происшествия 64-летнюю женщину госпитализировали в медицинское учреждение.

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