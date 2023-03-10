В Самарской области сотрудники полиции провели профориентацию со школьниками

Правоохранители пообщались с учащимися. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самарской области сотрудники полиции провели профориентационные работы со школьниками. Ребятам рассказали об особенностях службы в правоохранительных органах.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции встретились с ребятами в учебных заведениях. Правоохранители рассказали детям о специальностях, которые можно получить в вузе. Школьники побеседовали с полицейскими и получили ответы на все интересующие вопросы.

Помимо этого, инспектор в Новокуйбышевске вместе с сотрудниками ОСН «гром» провели «Уроки мужества» для кадетов. Учащимся рассказали о специфике службы и задачах отряда, в том числе о проведении тренировок по несколько часов.