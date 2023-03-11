В Самару приехала московская делегация изучать опыт реализации проекта «Возвращение»

Делегация из Москвы выразила готовность сотрудничать с самарским реабцентром и перенимать опыт работы с участниками СВО Фото: Наталья АРТЯКОВА

В октябре прошлого года на базе Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн имени О. Г. Яковлева был открыт специальный реабилитационный центр "Возвращение" для участников СВО и их семей. Опыт предыдущей работы с ветеранами боевых действий помог самарским врачам успешно заниматься восстановлением не только физической формы и здоровья солдат, которые получили серьезные ранения, но и особое внимание уделять психологическому контролю пациентов.

10 марта 2023 года в пресс-центре клинического госпиталя ветеранов войн состоялась презентация на тему работы специального центра "Возвращение". Московские коллеги прибыли в Самару, чтобы побольше узнать о структуре реабилитационного центра, чтобы в дальнейшем перенять опыт самарских врачей.

В рамках визита состоялось совещание с представителями делегации с участием представителей минсоца Самарской области и других заинтересованных ведомств на базе Открытого кода. Участники делегации ознакомились с работой кабинета психологической помощи на базе ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 15» поликлиническое отделение, с работой Школы реабилитации и ухода, Пункта проката технических средств реабилитации и Центра дневного пребывания – «Дневной пансион» на базе ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» (по системе СДУ), с работой АНО «Центр социального обслуживания населения «Самарский», а также с работой ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина» (санаторий «Можайский»). Москвичи посетили Центр по работе с участниками специальной военной операции и членами их семей на базе ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов воин», где подвели итоги рабочего визита делегации Правительства г. Москвы и Московской области. Во время пресс-конференции столичные врачи задавали много вопросов по работе центра, а также интересовались дальнейшим контролем пациентов после реабилитации.

- В настоящее время для нас самое главное - забота о людях. Взаимодействие с пациентами налажено и после выписки из центра, а система с каждым днем совершенствуется, - отметил во время встречи министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Реабилитационный центр "Возвращение" в Самаре - это уникальное медицинское учреждение, которое проводит комплексную терапию как для участников СВО, так и для их родных и близких людях. Проект был разработан в регионе при поддержке Агентства стратегических инициатив и при личном участии губернатора Дмитрия Азарова. Комплексный межведомственный план мероприятий по оказанию помощи гражданам, вернувшимся со специальной военной операции, включает социальные гарантии, реабилитацию, трудоустройство, а также организацию свободного времени. Проект получил высокую оценку Президента Владимира Путина и был рекомендован главой государства к распространению в других регионах страны. Сегодня в регион прибыла первая делегация с целью изучения методик, технологий и механизмов работы реализованного Центра психологической помощи для мобилизованных, разработанных инструментов учета (таких, как цифровая платформа социального паспорта семьи военнослужащего).