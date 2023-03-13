Глава Самары рассказала о причинах подтопления Магистральной и Зубчаниновского шоссе

Откачкой талых вод в Кировском районе занимается ООО «Конор». Фото: телеграм-канал Елены Лапушкиной

С потеплением улицы Самары оказались затоплены. Глава города Елена Лапушкина объяснила, с чем связан потоп на пересечении Магистральной и Зубчаниновского шоссе в Кировском районе.

— На таких низменных участках подтопление часто происходит из-за отсутствия ливневой канализации. Нужно максимально расширить улицу, следить за состоянием обочин, открыть выход талых вод на газоны, чтобы влага уходила в грунт, — написала мэр в телеграм-канале.

Откачкой талых вод в Кировском районе занимается ООО «Конор». В план работ включили также ликвидацию подтопления пешеходного перехода в районе дома № 151г по Зубчаниновскому шоссе.

По словам главы города, регулярно проводится откачка воды на Фасадной, Молдавской, Металлистов, Заводской, Липяговской, Литвинова, Молодежном переулке. Напомним, из-за подтопления трамвайных путей, увеличили интервал движения общественного транспорта.

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