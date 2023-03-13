В Самаре ресурсники при помощи суда смогут установить счетчик в доме

Дело решили в суде. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании смогли добиться установки счетчика в доме на улице Мориса Тореза. Жители не пускали работников.

По информации «РКС-Самара», в пятиэтажном доме на улице Мориса Тореза управляющая компания и местные жители не пускали специалистов для установки общедомового счетчика, надеясь сэкономить. Работники отмечают, что данный прибор необходим и является требованием федерального закона.

Компания также ссылалась на изношенные коммуникации. Дело передали в суд, который занял позицию ресурсников и обязал представителей УК дату допуск к месту работ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.