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НовостиОбщество13 марта 2023 13:41

В Самаре ресурсники при помощи суда смогут установить счетчик в доме

Управляющая компания препятствовала установке
Алена ПРОВКИНА
Дело решили в суде. Фото: "РКС-Самара"

Дело решили в суде. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании смогли добиться установки счетчика в доме на улице Мориса Тореза. Жители не пускали работников.

По информации «РКС-Самара», в пятиэтажном доме на улице Мориса Тореза управляющая компания и местные жители не пускали специалистов для установки общедомового счетчика, надеясь сэкономить. Работники отмечают, что данный прибор необходим и является требованием федерального закона.

Компания также ссылалась на изношенные коммуникации. Дело передали в суд, который занял позицию ресурсников и обязал представителей УК дату допуск к месту работ.

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