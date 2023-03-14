Полицейские вернули потерянную на обочине сумку владельцу в Самарской области

Сотрудники завезли мужчине его утрату. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники полиции вернули потерянную сумку владельцу. Жительница поселка Глушицкий позвонила на телефон доверия и поблагодарила госавтоинспекторов.

Находясь на маршруте патрулирования, полицейские увидели на обочине сумку, из которой выпали документы. Было установлено, что ее мог потерять местный житель. Сотрудники завезли мужчине его утрату. Причем мужчина еще даже не заметил отсутствие сумки и был удивлен визиту полицейских.

— Хочу поблагодарить за отзывчивость и отличную работу сотрудников ОГИБДД по Большечерниговскому району. Очень много времени, сил и средств моему мужу пришлось бы потратить для восстановления документов, — сказала женщина оператору.

В полиции напоминают, что при нахождении чужих вещей или документов, об этом следует сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. После проверки утраченное имущество будет возвращено законным владельцам.

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