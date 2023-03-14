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НовостиПроисшествия14 марта 2023 11:54

В Самарской области «лоб в лоб» столкнулись Lada Vesta и «Ваз 217030» 13 марта

Оба водителя госпитализированы
Ирина СИНЕГУБОВА
Молодой водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.

Молодой водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 13 марта, в 11:30 в Волжском районе Самарской области 26-летний водитель автомобиля Lada Vesta «на встречке» столкнулся с «Ваз 217030».

— Молодой человек ехал по трассе М-5 «Урал» в направлении г. Самары. ДТП произошло в ходе движения на 32 километре данной автодороги, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, парень выехал на полосу встречного движения. В это время там ехал «Ваз 217030», за рулем которого находился 31-летний водитель. В результате автомобили столкнулись «лоб в лоб».

Оба водители пострадали в аварии. С места происшествия мужчин госпитализировали в медицинское учреждение, их состояние неизвестно.

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