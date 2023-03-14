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НовостиОбщество14 марта 2023 12:56

В Самарской области из-за паводка затопило дом участника СВО

Боец прибыл домой после ранения
Алена ПРОВКИНА
В регионе паводок начался раньше времени. Фото: ЦУР

В регионе паводок начался раньше времени. Фото: ЦУР

В Самарской области из-за резкого потепления паводок начался на 20 дней раньше срока. Многие местные жители пожаловались на затопленные дома.

По информации ЦУР, в число затопленных домов также попал дом участника СВО, который прибыл в регион после ранения. Дом бойца расположен в селе Ягодное и попал в зону подтопления. Военнослужащий сообщил о своей проблема на странице губернатора и попросил помочь. Вода уже зашла в дом, затопила гараж и подвал. Сообщение направили в администрацию района. Специалисты откачали воду с улицы Солнечной.

Также за помощью обратилась жена мобилизованного. Женщина не смогла своими силами остановить потоп. Администрация Кировского района постарались решить проблему.

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