Есть и те, кто категорически отказывается помогать сослуживцам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В опросе сервиса SuperJob жители Самары рассказали, в каких профессиях самые отзывчивые коллеги, готовые прийти на помощь, когда что-то не получается в работе.

Так, не дожидаясь просьбы, помочь готовы чаще всего воспитатели и квалифицированные рабочие (по 86%), кладовщики, медсестры, менеджеры по логистике (по 75%), а также PR-менеджеры, менеджеры по продажам и охранники (по 60%).

А вот некоторые специалисты помогут, только если коллега сам попросит о помощи. Таких людей больше среди системных администраторов (47%), бухгалтеров (44%), юристов (34%) и операторов call-центров (30%). Помогут коллегам лишь по распоряжению руководства HR-менеджеры (6%).

Есть и те, кто категорически отказывается помогать сослуживцам. Такое нетипичное поведение свойственно отдельным представителям подавляющего большинства популярных профессий. Среди менеджеров по логистике таковых только 4%, среди маркетологов — 5%.

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