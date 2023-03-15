Строительство высоток на ул. Советской Армии обсудят в Самаре

Многоэтажная жилая застройка планируется на двух участках общей площадью более 4 тысяч кв. м Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре обсудят строительство высоток в Советском районе. Новые дома хотят построить на улице Советской Армии, неподалеку от колледжа сервиса производственного оборудования и общежития энергетического колледжа. Информация об этом размещена в документах на сайте городской администрации.

Насколько известно, в мэрию обратилось ООО «Стройград». Компания попросила дать разрешение на использование двух участков общей площадью 4 172 кв. м под многоэтажную жилую застройку. Проект предполагает строительство высотки со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом.

Инициативу вынесли на общественные обсуждения. Все документы по проекту будут представлены в здании департамента градостроительства Самары на улице Галактионовской, 132. Ознакомиться с экспозицией смогут все желающие с 18 по 25 марта 2023 года. Сами обсуждения продлятся с 11 марта по 1 апреля 2023 года.

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