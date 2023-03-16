В Самарской области пьяный мужчина угнал чужой автобус

Автобус вернули владельцу. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Тольятти Самарской области местный житель украл чужой автобус. Правоохранители смогли задержать подозреваемого.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, за помощью в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что вечером оставил автобус на парковке, а утром обнаружил его отсутствие. Правоохранители осмотрели место происшествие и смогли задержать подозреваемого. Злоумышленник признался, что был в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Автобус вернули владельцу.

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