Суд оставил в силе приговор экс-начальнику самарской полиции Вячеславу Хомских

Вячеслав Хомских должен будет 10 лет провести за решеткой и выплатить штраф в 89 млн рублей Фото: Архив "КП"

Областной суд вынес решение по делу бывшего начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. Он подтвердил законность приговора Ленинского районного суда, который назначил бывшему правоохранителю 10 лет колонии строгого режима и штраф в 89 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, Вячеслава Хомских обвинили в получении взяток от ОПС «Законовские». По версии следствия, в период с 2011-го по 2017 год он незаконно обогатился на 22 млн рублей и обзавелся «Нивой» за 301,5 тыс. рублей. В июне 2022 года Ленинский районный суд приговорил Хомских к лишению свободы и крупному штрафу, а также лишил звания полковника полиции и на 8 лет запретил занимать должности на госслужбе.

В сентябре 2022 года Самарский областной суд отменил приговор. Однако прокуратура с этим не согласилась. Сотрудники надзорного ведомства обратились в Шестой кассационный суд, который в феврале 2023 года отменил решение предыдущей инстанции и отправил дело на новое апелляционное рассмотрение в ином составе.

В среду, 15 марта 2023 года, судебная коллегия по уголовным делам облсуда вынесла новое решение. Она оставила в силе приговор Ленинского райсуда и отклонила апелляционные жалобы защитников Вячеслава Хомских.

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