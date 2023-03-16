Первый поезд может поехать до станции метро «Театральная» в Самаре в октябре 2024 года

На улице Галактионовской монтируют тоннелепроходческий комплекс Фото: правительство Самарской области

В Самаре активными темпами идет строительство новой станции метро «Театральная». Планируется, что первый поезд поедет до нее уже в октябре 2024 года. Об этом стало известно в четверг, 16 марта 2023 года, во время визита на площадку полпреда президента России в ПФО и губернатора Дмитрия Азарова.

По словам подрядчика, работа на объекте идет по графику. Сейчас рабочие монтируют на улице Галактионовской тоннелепроходческий комплекс. Он будет готов к работе к 15 апреля 2023 года. Скорость щита составит около 250 метров в месяц. Второй комплекс смонтируют на улице Полевой в мае. Завершить оба тоннеля планируется в январе 2024 года.

- В марте должно завершиться строительство станции. Дальше начнутся пуско-наладочные работы. Они продлятся около 6 месяцев. В октябре 2024 года обязательно пойдет первый поезд до «Театральной», - сказал руководитель подрядной организации Вячеслав Сонин.

Глава региона рассказал полпреду о работе по расселению граждан из зоны строительства метро. Она идет за счет средств областного бюджета. По словам Дмитрия Азарова, большинство договоров уже заключено.

- Мы приняли специальный региональный закон, благодаря которому предлагаем гораздо лучшие условия тем, кому предстоит переселение, по сравнению с федеральными нормами. Каждую ситуацию рассматриваем индивидуально, создана специальная комиссия, - подчеркнул губернатор.

Игорь Комаров отметил, что это правильный подход, ведь нередко ситуации у людей разные. Также он выразил надежду, что жители Самары оценят большую работу, которую проводят власти региона.

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