В Самаре будут судить водителя Land Rover, устроившего стрельбу из-за дорожного конфликта

За это мужчине может грозить лишение свободы до семи лет. Фото: прокуратура Самарской области

В Самаре 37-летний водитель Land Rover обвиняется в хулиганстве с применением оружия. Самарская прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

— Вечером 14 октября 2022 года на улице Пионерской в областном центре между водителями двух внедорожников возник конфликт. В ходе выяснения отношений водитель Land Rover открыл дверь автомобиля Ford Explorer и выстрелил из травматического пистолета в сторону оппонента, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Параллельно этому сообщник мужчины, личность которого установить не удалось, два раза ударил битой и разбил водительское окно. После этого стрелявший водитель увидел, что их жертва пытается скрыться, и еще три раза выстрелил в сторону своей иномарки.

За это мужчине может грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы до 7 лет. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.