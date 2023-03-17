В Самаре мать-алкоголичка морила голодом 12-летнего сына и 7-летнюю дочь

Правоохранители получили сигнал о неблагополучной семье из учебного заведения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении матери-алкоголички, которая морила голодом своих детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, у 45-летней женщины двое детей — 12-летний мальчик и 7-летняя девочка. На то, что в семье творится что-то неладное, обратили внимание сотрудники образовательного учреждения. Они сообщили об этом в ПДН отдела полиции по Ленинскому району. Правоохранители провели проверку и нашли подтверждение полученной информации.

— Было установлено, что женщина, страдающая алкогольной зависимостью, не принимает участия в духовном и нравственном развитии своих детей, а также жестоко обращается с ними и не обеспечивает в достаточном количестве едой, — рассказали в облглавке.

Ребят забрали из дома горе-матери. Сейчас они находятся в одном из реабилитационных центров Самары. Насколько известно, женщина ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Однако не встала на путь исправления. Теперь ей грозит уголовное наказание — штраф до 100 тысяч рублей, обязательные/исправительные/принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.

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