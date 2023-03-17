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НовостиОбщество17 марта 2023 8:15

Тольяттиазот поделился опытом профориентационной работы со школьниками и студентами

Предприятие реализует программы непрерывного обучения
Илона МАЙСКАЯ
Сотрудники кадровой службы тольяттинского предприятия приняли участие в заседании круглого стола / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Сотрудники кадровой службы тольяттинского предприятия приняли участие в заседании круглого стола / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Самарской области прошел круглый стол на тему «Инновационные подходы к образованию как основа технологического суверенитета страны». На нем обсудили вопросы качественной профессиональной подготовки студентов и удержания талантливой молодежи в регионе. Участие в мероприятии приняли сотрудники кадровой службы Тольяттиазота.

Так, начальник управления по подбору, оценке и развитию персонала предприятия Наталья Денисова рассказала об опыте реализации программ непрерывного обучения «Школа — суз/вуз — работодатель» и профориентации для школьников и студентов. Реализуемые ТОАЗом проекты помогают на ранних стадиях выявлять талантливую молодежь, ориентировать ее на получение навыков, востребованных на производстве. Кроме того, они оказывают содействие в учебе и адаптации на промплощадке.

— Как и все крупные работодатели, мы ориентированы на привлечение талантливой и мотивированной молодежи. Мы постоянно совершенствуем свою систему формирования кадрового резерва. Действенной показала себя программа непрерывного обучения и сопровождения перспективных кадров до момента их трудоустройства, — отметила Наталья Денисова.

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