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НовостиОбщество17 марта 2023 14:32

В Самарской области планируют построить 9 очистных сооружений в 2023 году

Также специалисты установят 8 объектов водоснабжения
Алена ПРОВКИНА
Подобные проекты помогут заняться оздоровлением Волги

Подобные проекты помогут заняться оздоровлением Волги

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самарской области продолжают реализовывать федеральные проекты «Оздоровление Волги» и «Экология». В рамках проектов планируют построить 9 очистных сооружений.

По информации пресс-службы правительства региона, объекты введут в эксплуатацию уже в этом году. Также на территории региона хотят построить 8 объектов водоснабжения. Подобные работы помогут сократить ежегодный сброс в Волгу загрязненных сточных вод. Строительство вели еще с 2021 года, на реализацию выделили средства из федерального бюджета – порядка 230 млн рублей.

Комплекс очистных сооружений поможет очищать хозяйственно-бытовые стоки и проводить механическую и глубокую биологическую очистку.

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