Рейс Аэрофлота из Самары в Сочи 19 марта отменен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аэрофлот отменил рейсы в Сочи из Самары и других городов 19 и 20 марта 2023 года. Авиакомпания сообщила об этом на своем официальном сайте. Отмена коснулась и рейса SU2957 Самара — Сочи.

Авиакомпания сообщила, что отмена связана с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Сочи.

- Мы руководствуемся приоритетом безопасности полетов, - пояснили в Аэрофлоте. - Авиакомпания просит пассажиров отменных рейсов по возможности не прибывать в аэропорт.

В авиакомпании пояснили, что пассажиров оповещают об изменениях и перебронируют им места на другие рейсы. Также сообщается, что пассажиры отмененных рейсов могут самостоятельно переоформить билет на другие даты, либо запросить вынужденный возврат денег.

Отмена рейсов в Сочи и из него будет продлена также на 20 марта, однако самарских рейсов Аэрофлота в Сочи в этот день не планировалось