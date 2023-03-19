В Самаре прошли торжественные мероприятия в честь воссоединения России и Крыма. Фото: мэрия Самары

Елена Лапушкина поздравила жителей Самары с годовщиной воссоединения России и Крыма. Глава города приняла участие в памятных мероприятиях, которые прошли в Самаре 18 марта 2023.

- День 18 марта символизирует восстановление исторической справедливости, - отметила Елена Лапушкина. - Благодаря волевому решению жителей Севастополя и Крыма и нашего Президента Владимира Путина «Крымская весна» состоялась. Уже девять лет она приходит на российскую землю, как символ единения и несгибаемого духа нашего многонационального народа. В честь памятной даты 18 мата 2023 года в Самаре прошел праздничный автопробег, а также мастер-класс по плетению маскировочных сетей и торжественный концерт на главной площади города.