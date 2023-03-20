Большинство жителей Самары проверяют работодателей в интернете перед собеседованием

74% обращают внимание на мнение бывших и нынешних сотрудников компании. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, 82% жителей Самары проверяют работодателей перед собеседованием. Чаще всего перед отправкой резюме горожане читают отзывы о компании в интернете.

Наиболее ярко это распространенно у соискателей с зарплатными ожиданиями выше среднего. Только 12% кандидатов не проверяют работодателей перед трудоустройством. Из тех, кто изучает, 74% обращают внимание на мнение бывших и нынешних сотрудников компании.

Еще 30% ищут информацию о компании на ее официальном сайте, 18% изучают финансовую, налоговую и судебную отчетность компании, а 13% узнают мнение своих знакомых о работодателе. Есть также самарцы, которые изучают компанию через резюме бывших сотрудников и смотрят, как долго компания находится на рынке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.