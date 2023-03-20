Родной отец избивал до крови своих детей в Самарской области

35-летний отец семейства нигде не работает и злоупотребляет алкоголем.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Сергиевском районе Самарской области отец избивал своих детей. У мальчика и девочки врачи диагностировали ушибы.
— Сообщение об избиение соседом подростков поступило от неравнодушных жителей села Красносельское. Два ребенка были найдены со следами побоев, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские доставили 15-летнюю девочку и 13-летнего мальчика в медицинское учреждение. С места происшествия была изъята футболка с пятнами крови. В ходе расследования опросили детей, мать и соседей.
По данным полицейских, 35-летний отец семейства нигде не работает, злоупотребляет алкоголем и состоит на профилактическом учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает, вместе с матерью они сменили место жительства.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.