Слесарь из Тольятти поверил мошенникам и лишился более 1 миллиона рублей

Мошенник рекомендовал перевести деньги якобы на безопасный счет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области 34-летний местный житель, который работает слесарем на производственном предприятии, перевел мошенникам более 1 миллиона рублей.

— В середине марта мужчине на телефон позвонил незнакомец. Он представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал перевести деньги якобы на безопасный счет. Тольяттинец поверил лже-специалисту и выполнил все требуемые от него действия под диктовку. В результате он перевел на продиктованный счет мошенника 1 миллион 125 тысяч рублей.

После совершения операций звонивший перестал выходить на связь. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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