Судебные приставы нашли мать-алиментщицу через ее знакомых в баре Самары

Ранее женщину лишили родительских прав. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Жительницу Самары, у которой долг по алиментам достиг 200 тысяч, застали в развлекательном заведении города. Судебные приставы установили местонахождение женщины через ее знакомых.

— Ранее ее лишили родительских прав из-за асоциального образа жизни и недостатка внимания сыну. Суд обязал горе-мать ежемесячно выплачивать ребенку одну четвертую часть доходов, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Тогда алиментщица решила скрыться от судебных приставов. Долг матери перед ребенком составил 200 тысяч рублей. Сотрудники службы установили круг общения должницы и узнали, где чаще всего она проводит время.

В итоге ее застали в баре и доставили в отделение. Суд назначил самарчанке наказание в виде 80 часов обязательных работ.

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