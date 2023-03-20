В Самарской области стартовал прием заявок на конкурс грантов на реализацию социальных проектов СОНКО

В 2023 году на социально значимые инициативы выделили более 81 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 20 марта 2023 года, стартовал прием заявок на региональный конкурс грантов на реализацию социальных проектов СОНКО. Принять участие в нем могут как опытные, так и совсем молодые организации.

- Конкурс позволил нам поддержать уже более 200 проектов социально ориентированных НКО. Общий объем финансирования конкурса за четыре года превысил 242 млн рублей. И сегодня мы снова приглашаем некоммерческие организации подавать заявки, представлять свои идеи и воплощать их в жизнь с нашей поддержкой, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В 2023 году на социально значимые инициативы выделили более 81 млн рублей. Это позволит поддержать свыше 50 проектов. Принять участие в конкурсе смогут СОНКО, зарегистрированные на территории региона и работающие не менее 6 месяцев. Максимальный размер гранта составит 2 млн рублей. Реализовать свою идею организации должны будут в течение 18 месяцев.

В конкурсе выделят девять направлений и 32 тематики социальных проектов. Нововведение 2023 года – направление «Деятельность в области патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания». Также особое внимание будет уделено идеям, направленным на приобщение населения к занятию спортом, вовлечение в волонтерскую деятельность, приобщение к сохранению природы и экологии, увеличение участников культурно-просветительских и образовательных программ и др.

Заявки будут приниматься до 19 апреля 2023 года. Подать их можно онлайн на специальном портале. Отметим, что Минэкономразвития будет проводить индивидуальные и групповые консультации. Зарегистрироваться на них можно будет по ссылке.

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