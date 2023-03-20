Житель Самарской области в пылу ссоры едва не заколол 87-летнюю мать вилами

Правоохранители возбудили в отношении селянина уголовное дело Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области безработный 55-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела. Житель Камышлинского района попал под статью после угроз убить престарелую мать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Все случилось в середине февраля 2023 года. Селянин напился и учинил ссору с 87-летней родительницей. Во время словесной перепалки он схватил вилы, стоящие во дворе дома, и замахнулся на мать. При этим мужчина угрожал убить ее. Женщина восприняла угрозы всерьез и сообщила обо всем участковому.

Полицейский задержал дебошира. Тот не стал отрицать свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Максимальное наказание, которое может грозить мужчине, - до 2 лет лишения свободы. Отметим, что селянин уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей. У него есть судимости за хищение чужого имущества, нанесение побоев и угрозу убийством.

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