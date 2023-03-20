В Самарской области вырос объем налоговых платежей в 2023 году

Год назад жители Самарской области совершали в 10 раз меньше налоговых платежей. Фото: https://ru.freepik.com/author/rawpixel-com.

В Самарской области растет объем налоговых платежей. Своей статистикой поделился банк ВТБ. По итогам января-февраля объем налоговых платежей физических лиц в банке онлайн составил 17 млн рублей, увеличившись в 2,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. С начала года налоги оплатили более 38 тысяч клиентов банка в регионе, основная доля платежей пришлась на январь.

За два месяца 2023 года пользователи банка в Поволжском федеральном округе совершили онлайн более 210 тысяч налоговых платежей на общую сумму около 90 млн рублей. По сравнению с январем-февралем прошлого года число операций увеличилось более чем в 10 раз. Средний чек одной транзакции составил порядка 435 рублей.

В прошлом году клиенты банка в Самарской области совершили более 70 тысяч налоговых платежей на общую сумму 195 млн рублей. Это один из лучших результатов по стране. Наряду с Московским регионом (5 млрд), Санкт-Петербургом и Ленинградской областью (1,1 млрд рублей), Пермским краем (240 млн) и Краснодарским краем (223 млн) губерния вошла в топ-5 по объему транзакций физических лиц. В целом по стране клиенты ВТБ совершили более 2,4 млн налоговых платежей на общую сумму свыше 10,5 млрд рублей.

- Банк обновил сервис оплаты налогов, что позволило ускорить проведение таких платежей и сделать процедуру оплаты значительно комфортнее за счет прямого перехода из личного кабинета ФНС в банке онлайн. Мы отмечаем рост объема налоговых платежей практически по всем городам Самарской области. По итогам 2022 года в топ-3 по этому показателю вошли Самара, Тольятти и Сызрань. Помимо налогов в нашем мобильном приложении и интернет-банке можно также оплатить без комиссии услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, страховку, в том числе по QR-коду из выставленной квитанции. Каталог постоянно дополняется новыми провайдерами, – комментирует управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.