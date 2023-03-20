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НовостиОбщество20 марта 2023 8:45

Заводское шоссе и Кировский мост хотят соединить в Самаре

Для этого планируется построить новую дорогу
Анастасия ФИЛАТОВА
На улице XXII Партсъезда построят дорогу от Заводского шоссе с выходом на Кировский мост

На улице XXII Партсъезда построят дорогу от Заводского шоссе с выходом на Кировский мост

Фото: Архив "КП"

В Самаре хотят соединить Заводское шоссе и Кировский мост. Для этого планируется продлить улицу XXII Партсъезда. Информация об этом прозвучала на заседании комитета губдумы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам.

– Необходимо проработать вопросы финансирования и исполнения проекта. Они будут обсуждаться с правительством Самарской области и отраслевыми министерствами, – сообщил председатель комитета Николай Лядин.

Напомним, на 2023 год намечен старт работ на других участках XXII Партсъезда. Первый этап проекта предполагает продление улицы от Солнечной до Московского шоссе. Это будет отрезок протяженностью 505 метров. Второй этап – обновление от проспекта Карла Маркса до Ставропольской (184 метра). Планируется, что оба участка будут четырехполосными.

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