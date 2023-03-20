Водитель «Нивы» сбил 83-летнего пешехода в Самаре 19 марта

При повороте направо автомобилист не уступил дорогу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 19 марта, в 14:00 в Кировском районе Самары 50-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva сбил пенсионера.

— Мужчина ехал по проспекту Карла Маркса в направлении ул. Алма-Атинской. ДТП произошло в ходе движения на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

При повороте направо автомобилист не уступил дорогу 83-летнему пешеходу и наехал на него. Пенсионер переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

С места происшествия пожилого мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. В каком состоянии он сейчас находится, неизвестно. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.

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