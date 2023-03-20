Круглый стол по вопросам строительства третьего агрегата карбамида прошел в Тольятти

На предприятии заверили, что новый агрегат отвечает всем требованиям промышленной и экологической безопасности / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Тольятти прошло заседание круглого стола по вопросам строительства третьего агрегата карбамида на территории ТОАЗа. На нем обсудили возможные риски воздействия на окружающую среду в связи с вводом объекта. Участниками мероприятия стали представители промпредприятий, администрации и думы города, а также общественных и экологических организаций.

По информации Тольяттиазота, третий агрегат карбамида отвечает всем требованиям промышленной и экологической безопасности. На нем будут использовать новейшие системы управления с многоступенчатой защитой от нештатных ситуаций и установки очистки.

- За время возведения агрегата карбамида было проведено шесть раундов исследований по воздействию на окружающую среду, в том числе с участием международных экспертов. На постоянной основе осуществляется мониторинг атмосферного воздуха, грунта, подземных и сточных вод, а также замеры шума, - отметили на предприятии.

По словам главы администрации Комсомольского района Тольятти Артема Анисимова, реализация проекта имеет важное значение для города. Это и новые рабочие места, и повышение социально-экономического благополучия жителей, и увеличение налоговых отчислений. Чиновник отметил, что предприятие уделяет большое внимание вопросам экологии и всегда готово к диалогу с общественностью.

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